Эрбол Султанбаев: Мегаком в частные руки не уйдет

Пресс-секретарь президента КР на своей странице в соцсети дал пояснение по ситуации с государственным мобильным оператором связи ЗАО "Альфа Телеком" (ныне выступающим под новой торговой маркой MEGA, а до ребрендинга известный как MegaCom).

"На данный момент в Жогорку Кенеше обсуждается программа приватизации государственной собственности на 2023-2025 годы.

В список объектов, подлежащих приватизации, включена и компания MEGA, вследствие чего произведена ее полная оценка.

Что это означает?

После включения в список приватизируемых объектов предполагается, что регулятором компании будет выступать либо Национальный банк либо Государственный банк развития. Соответствующее решение будет приниматься кабинетом министров, то есть компания останется в ведении государства, продолжая вносить свой вклад в пополнение бюджета страны.

Таким образом, компания никоим образом в частные руки либо в ведение зарубежных компаний не уйдет. Более того, ожидается, что смена регулятора приведет к улучшению качества предоставляемых услуг для населения, дальнейшему активному развитию государственной компании MEGA", - написал он.