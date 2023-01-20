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В Кыргызстане начали маркировать пивную продукцию

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В Кыргызской Республике с 1 января 2023 года введена акцизная марка на пивную продукцию.

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики, ведена обязательная маркировка маркой акцизного сбора при производстве и импорте пива, расфасованного и нефасованного, классифицируемого в товарной позиции ТН ВЭД 2203.

С 1 июля 2023 года запрещается оборот немаркированных остатков пивной продукции.

Акцизная марка на продукцию является подтверждением легальности ее происхождения и предназначена для защиты населения от потребления контрафактных товаров.

Отметим, что с начала текущего года поступило 30,8 млн сомов акцизного налога на пиво, план на январь перевыполнен на 7 млн сомов. По сравнению с январем 2022 года собрано больше на 12,6 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426446
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, ГНС
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