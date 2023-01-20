В Оше задержан следователь ГКНБ при получении взятки в размере 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По данным пресс-службы, 19 января 2023 года в Генпрокуратуру Кыргызской Республики обратился с заявлением О.А. о принятии мер к следователю УГКНБ КР по городу Ош и Ошской области Т.Ы. и другим должностным лицам ведомства, которые вымогают у него взятку в размере 20 тысяч долларов США за прекращение в отношении него уголовного преследования.

По указанному заявлению Следственным управлением Генпрокуратуры КР возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.3 (Вымогательство взятки в особо крупном размере) УК КР.

"20 января 2023 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в здании УГКНБ КР по городу Ош и Ошской области с поличным задержан следователь Т.Ы. в момент получения взятки в размере 15 тысяч долларов США.

В настоящее время по делу проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению причастности других должностных лиц к совершению преступления.

Указанное задержание произведено в рамках действующего соглашения руководителей Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД КР по очистке рядов надзорного, правоохранительных органов и спецслужб от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников.

Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении надзорного органа.