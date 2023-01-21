Садыр Жапаров: С мая 2023 года тариф за электроэнергию составит 1 сом

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети прокомментировал информацию об изменении тарифов на электроэнергию.

Уважаемые кыргызстанцы!

Считаю правильным предоставить актуальную информацию об энергетической отрасли.

В советское время у нас был избыток производства электроэнергии, и мы экспортировали ее в соседние страны. За годы независимости к сожалению, не было построено ни одной гидроэлектростанции.

Количество нашего населения увеличилось в полтора раза. В разы увеличилось количество построек. Если в 1991 году потребление электроэнергии составляло 9 миллиардов, то на сегодня оно составляет около 16 миллиардов.

Трансформаторы большой мощности и высоковольтные линии также не обновлялись. Износ электрооборудования составляет более 80 %. Указанные сооружения были построены во времена Союза и работают до сих пор.

При этом долг энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов. Грубо говоря, отечественная энергетика стала полуживой.

Последние 15 лет в зимнее время года (в летнее время нам достаточно) мы импортируем из соседних стран 3 миллиарда кВтч электроэнергии примерно за 3 сома (раньше мы брали до 5 сомов).

Населению предоставляется по цене 0,77 тыйынов, малообеспеченным семьям по 50 тыйынов, горным и отдаленным районам по 0,77 тыйынов без лимита, и все это накладывается бременем к имеющемуся долгу в 137 миллиардов.

Какие же тарифы мы установили в прошлом году?

Для горнодобывающей промышленности 5 сомов 04 тыйына, для государственных и средних предприятий - 3 сома 40 тыйынов, а для населения оставили 0,77 тыйынов.

Таким образом принимаются меры по недопущению увеличения долга энергетического сектора. В будущем мы полностью погасим его задолженность. Энергетика получит полноценную возможность обеспечивать страну собственной электроэнергией.

В этих целях строятся около 50 средних и малых ГЭС, ведется подготовка к строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 (дорога, мост, тоннель, воздушные линии электропередач и др.).

Теперь о сегодняшних локальных отключениях электроэнергии.

Я напрямую получаю информацию о текущей ситуации в энергетике, веерных отключений не было, потребление электроэнергии значительно увеличилось из-за сильных холодов, на оборудования приходится нагрузка.

В этой связи вынуждено временно отключается электроэнергия, чтобы сохранить оборудования и не допустить аварийных отключений.

Если работы по снижению энергопотребления не будут проведены вовремя, это может привести к системной аварии не только энергосистемы Кыргызстана, но и объединенной энергосистемы Центральной Азии (появится риск повторения системного сбоя 25 января 2022).

Говоря простым языком, как капитально отремонтировавши устаревший непригодный автомобиль, так и государство с помощью наших профессионалов хорошо подготовилось к зиме, несмотря на старое электроооборудование.

Дай Бог, мы хорошо выйдем из зимы. Приносим свои извинения перед населением, если были отдельные неудобства.

Однако год за годом наша энергетическая система исправляется. Мы прилагаем для этого все усилия.

В завершение хочу обратиться к народу, с учетом всего вышеизложенного, начиная с мая этого года, мы поднимем тариф на электроэнергию с 0,77 тыйынов до 1 сома.

Если мы этого не сделаем, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль. Потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыйынов добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 кВтч электроэнергии в итоге составляет 2 сом 38 тыйынов.

Остальное вы уже можете проанализировать самостоятельно.