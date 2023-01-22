Определены победители конкурса на лучшие переводы поэта Шандора Петефи

Определены победители международного конкурса художественного перевода четверостишия из поэмы "Любовь и свобода" именитого венгерского поэта Шандора Петефи на национальные языки государств, которые являются членимыми ТЮРКСОЙ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По ее данным, конкурс организован совместно с венгерским фондом "Лакитилек" и были подведены итоги конкурса. Решением международного жюри победителями признаны следующие поэты тюркского мира:
Азербайджан - Рамиль Эхмед и Барыш Джавид Мавусумулы (два поэта получили одинаковую оценку, одна премия решением жюри была разделена между финалистами.)
Казахстан - Даурен Берикказули
Кыргызстан - Толук Бек Байзак
Узбекистан - Рустам Мусурмон
Туркменистан - Акмурод Режебов
Турция - Дурсун Аян
Каждому победителю был вручен приз в размере 2 тысячи долларов. Церемония награждения состоится 15 марта в Будапеште в рамках празднования 200-летия Шандора Петефи. Переводы поэтов-победителей будут изданы отдельной книгой.