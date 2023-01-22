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Определены победители конкурса на лучшие переводы поэта Шандора Петефи

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- Назгуль Абдыразакова
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Определены победители международного конкурса художественного перевода четверостишия из поэмы "Любовь и свобода" именитого венгерского поэта Шандора Петефи на национальные языки государств, которые являются членимыми ТЮРКСОЙ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, конкурс организован совместно с венгерским фондом "Лакитилек" и были подведены итоги конкурса. Решением международного жюри победителями признаны следующие поэты тюркского мира:

Азербайджан - Рамиль Эхмед и Барыш Джавид Мавусумулы (два поэта получили одинаковую оценку, одна премия решением жюри была разделена между финалистами.)

Казахстан - Даурен Берикказули

Кыргызстан - Толук Бек Байзак

Узбекистан - Рустам Мусурмон

Туркменистан - Акмурод Режебов

Турция - Дурсун Аян

Каждому победителю был вручен приз в размере 2 тысячи долларов. Церемония награждения состоится 15 марта в Будапеште в рамках празднования 200-летия Шандора Петефи. Переводы поэтов-победителей будут изданы отдельной книгой.


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URL: https://www.vb.kg/426484
Теги:
конкурс, Венгрия, поэт, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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