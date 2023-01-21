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Лукашенко поздравил президента КР с 30-летием установления дипотношений

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Опираясь на традиции дружбы и уважения, за прошедшие десятилетия наши государства прошли достойный совместный путь. Взаимодействие между Минском и Бишкеком приобрело глубокий и разносторонний характер. Активно развивается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, налажен конструктивный диалог в рамках интеграционных объединений.

Выражаю надежду, что совместными усилиями прочный фундамент нашего партнерства будет и далее укрепляться в интересах двух стран и народов", - говорится в поздравительном послании.

Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успехов в важной деятельности во благо Отечества, а народу Кыргызстана - мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/426487
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, дипломатия, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко
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