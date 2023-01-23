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Бразилия и Аргентина решили перейти на единую валюту

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В ближайшую неделю Бразилия и Аргентина объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет газета Financial Times.

По словам главы Минэкономики Аргентины Серхио Масса, в ближайшее время "будет решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты". Планируется, что о соответствующих шагах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину 22 января.

По данным издания, первоначально внимание властей обоих государств будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую в Бразилии предлагают назвать sur ("юг"), позволит стимулировать торговлю в регионе и снизить зависимость местных экономик от доллара. Предполагается, что позднее присоединиться к проекту также предложат другим странам Латинской Америки.

В июле 2022 года эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк заявлял, что чрезмерная инфляция может привести национальные валюты Бразилии и Аргентины к существенной девальвации.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/426496
Теги:
валюта, Бразилия, Аргентина
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