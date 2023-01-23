В КР предлагают ввести депонирование показаний по гендерным преступлениям

В Кыргызстане предлагают ввести обязательное депонирование показаний по гендерным преступлениям и уголовную ответственность за принуждение к примирению. Об этом сообщает пресс-служба гражданского союза "За реформы и результат".

По ее данным, эти и другие рекомендации внесло общественное объединение "Гражданский союз" в Жогорку Кенеш для решения проблемы гендерного насилия, которая сохраняет свою злободневность.

Депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова инициировала законопроект в сфере охраны и защиты от семейного, сексуального и гендерного насилия. Он включает поправки в ряд законов – Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о правонарушениях, Закон об охране и защите от семейного насилия. Проанализировав законопроект, Гражданский союз пришел к выводу, что его принятие может существенно расширить механизмы защиты от различных форм гендерного насилия.

Гражданский союз внес свои предложения в законопроект. Наиболее значимые из них:

● уголовная ответственность за принуждение потерпевших к достижению примирения;

● обязательное применение депонирования показаний жертв гендерного насилия;

● отказ от проведения очных ставок с пострадавшими от такого рода преступлений;

● ответственность за сталкинг;

● усиление комитетов по охране и защите от семейного насилия.

Рекомендации основываются на проведенном исследовании, консультациях с гендерными экспертами и практикующими адвокатами и направлены на решение распространенных негативных практик.

Ввести ответственность за давление на пострадавшую

"Одна из распространенных проблем – принуждение к отказу от поддержания обвинения, иными словами "примирение" под давлением. Если в случае с сексуальным насилием сейчас обсуждается идея исключить саму возможность для примирения, то по целому ряду других преступлений и правонарушений такая возможность сохранится. Например, жертвы семейного насилия нередко находятся под давлением родственников агрессора и даже отдельных сотрудников правоохранительных органов. Такое давление направлено на получение встречного заявления. Возможно, это одна из причин, из-за которых порядка 90% заявлений о применении семейного насилия в итоге не доходят до суда.

Активисты предлагают ввести уголовную ответственность за принуждение к примирению, если оно совершается с использованием насилия, угроз насилия, шантажа и неоднократного психологического давления. Это должно отбить желание неправомерно воздействовать на пострадавшую. При этом давление со стороны работников правоохранительных органов и судов должно наказываться более жестко – лишением свободы на срок до пяти лет с запретом на занятие определенных должностей до двух лет.

Депонирование показаний должно стать обязательным

Другая проблема – причинение психологических травм в ходе следствия и суда. Потерпевшие от гендерного насилия нередко испытывают психологические страдания из-за обязанности отвечать по нескольку раз на одни и те же вопросы на стадии следствия. Это продолжается и в суде. Ситуация усугубляется тем, что многие сотрудники правоохранительных органов не знают, как обращаться с жертвами, могут по незнанию навредить пострадавшим и даже иногда подтолкнуть их передумать поддерживать обвинение. В криминологии на этот счет введено особое понятие "вторичная виктимизация".

В качестве примера можно привести случай, о котором в ходе исследования рассказала адвокат пострадавшей от гендерного насилия в Ошской области. Ее клиентка вынуждена была рассказывать в течение дня о своем деле шести разным сотрудникам ОВД, начиная с милиционера на КПП и заканчивая следователем и работниками, не имевшими никакого отношения к делу. Всем им было любопытно, и все давали неуместные советы.

Не отсутствие ли гендерной чувствительности правоохранительных органов является причиной того, что более 62% пострадавших от сексуального насилия, согласно виктимологическим опросам в Кыргызстане, не обращаются с заявлением в милицию?

Чтобы снизить психотравмирующее воздействие на пострадавших, предлагается в Уголовно-процессуальном кодексе установить обязательное применение депонирования показаний по гендерным преступлениям", -говорится в сообщении гражданского союза.

Справка: депонирование - это проведение допроса пострадавших или свидетелей следственным судьей, которое снимает необходимость повторных показаний.