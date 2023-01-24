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В отделение нейротравматологии Нацгоспиталя передан дорогостоящий микроскоп

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- Назгуль Абдыразакова
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Отделению нейротравматологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения был передан нейрохирургический микроскоп LEIСA M 530 OHX. Он закуплен и передан ЗАО "Кумтор Голд Компани", и его стоимость составляет 35 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, церемония передачи оборудования прошла с участием вице-президента ЗАО "Кумтор Голд Компани" Улукмырзы Абакирова, министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, профессора, нейрохирурга Миталипа Мамытова и врачей отделения нейротравматологии.

В своем выступлении министр здравоохранения Гульнара Баатырова отметила, что новейший современный операционный микроскоп способствует развитию области нейрохирургии и повышает качество оказываемой помощи пациентам. "Глава страны уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения, и хочу сказать, что полученное сегодня оборудование является тому примером. С помощью этого современного аппарата будет повышено качество оказания помощи пациентам, нуждающимся в нейрохирургических операциях, а также облегчена работа врачей. Выражаем благодарность руководству закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" за предоставленное дорогостоящее оборудование", - сказала Гульнара Баатырова.

Кроме того, по инициативе руководства страны в целях повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению, организациям здравоохранения переданы современные компьютерные томографы и рентген-аппараты. Также было сказано, что в ближайшее время в Национальном госпитале будет установлен аппарат магнитно-резонансной томографии.


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URL: https://www.vb.kg/426532
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница
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