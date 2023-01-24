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КР впервые перечислил больше ввозных таможенных пошлин странам ЕАЭС

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- Бермет Таалайбекова
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С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз по итогам 2022 года страна впервые перечислила больше сумм ввозных таможенных пошлин другим государствам-членам в соответствии с их долями распределения, чем получил от государств-членов Союза. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, за 2022 год Кыргызстан перечислил ввозных таможенных пошлин другим государствам-членам ЕАЭС в сумме 20 млрд 116,9 млн сомов, тогда как в бюджет страны поступило от государств-членов 16 млрд 248,2 млн сомов.

На увеличение объема таможенных пошлин, взимаемых Кыргызской Республикой, повлияли в первую очередь улучшение администрирования таможенных пошлин со стороны таможенной службы и увеличение объемов товарооборота со странами-партнерами.

Как напоминает ведомство, ранее Кыргызская Республика:

- в 2015 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 2 млрд 962,8 млн сомов, получила - 3 млрд 522,0 млн сомов (октябрь – декабрь);

- в 2016 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 11 млрд 967,9 млн сомов, получила - 13 млрд 094,6 млн сомов;

- в 2017 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 12 млрд 329,1 млн сомов, получила - 15 млрд 358,5 млн сомов;

- в 2018 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 15 млрд 324,9 млн сомов, получила - 16 млрд 169, 8 млн;

- в 2019 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 11 млрд 249,9 млн сомов, получила - 17 млрд 106,9 млн сомов;

- в 2020 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 6 млрд 042,5 млн сомов, получила - 16 млрд 840,2 млн сомов;

- в 2021 году перечислила государствам-членам ЕАЭС - 13 млрд 024,4 млн сомов, получила - 22 млрд 077,0 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426550
Теги:
таможенные пошлины, Евразийский экономический союз, Кыргызстан
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