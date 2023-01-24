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Глава МИД КР встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с и. о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым на полях 26-го совещания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, который проходит в столице Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Кулубаев поздравил Саидова с его назначением на должность и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан.

Стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.

Главы внешнеполитических ведомств затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках многосторонних форматов, а также обменялись мнениями по планам работ на текущий год.


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URL: https://www.vb.kg/426554
Теги:
МИД, Узбекистан, Кыргызстан, дипломатия
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