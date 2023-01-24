Глава МИД КР встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с и. о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым на полях 26-го совещания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, который проходит в столице Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Кулубаев поздравил Саидова с его назначением на должность и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан.

Стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.

Главы внешнеполитических ведомств затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках многосторонних форматов, а также обменялись мнениями по планам работ на текущий год.