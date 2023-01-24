В Бишкеке прошел семинар для учителей английского языка

В рамках сотрудничества управления образования и учебного научно-производственного комплекса Международного университета Кыргызстана прошел международный тренинг для учителей английского языка общеобразовательных организаций столицы на тему: "Современные методы и технологии преподавания иностранных языков" с участием международных тренеров. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в семинаре приняли участие более 100 учителей английского языка.

Два дня были посвящены активной работе и обсуждению, а также участию в мастер-классах. Разнообразная тематика докладов позволила участникам узнать много нового, задать волнующие вопросы и получить ответы.

Педагоги получили теоретический опыт по современным методикам преподавания.