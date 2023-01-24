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В Бишкеке прошел семинар для учителей английского языка

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках сотрудничества управления образования и учебного научно-производственного комплекса Международного университета Кыргызстана прошел международный тренинг для учителей английского языка общеобразовательных организаций столицы на тему: "Современные методы и технологии преподавания иностранных языков" с участием международных тренеров. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в семинаре приняли участие более 100 учителей английского языка.

Два дня были посвящены активной работе и обсуждению, а также участию в мастер-классах. Разнообразная тематика докладов позволила участникам узнать много нового, задать волнующие вопросы и получить ответы.

Педагоги получили теоретический опыт по современным методикам преподавания.


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URL: https://www.vb.kg/426561
Теги:
школа, язык, Бишкек
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