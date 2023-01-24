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На марш-бросок "80 лет Сталинградской Победе" записываются люди всей страны

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- Светлана Лаптева
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В информационном агентстве "Кабар" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению марш-броска, посвященного 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также подвигу наших земляков - воинов 98-ой и 99-ой отдельных стрелковых бригад, собранных из призывников Среднеазиатского военного округа, в том числе Киргизской ССР. Мероприятие, напомним, пройдет 27 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны полковник Акылбек Дононбаев рассказал о том, что инициаторами и организаторами марш-броска выступает само ведомство совместно с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" -

"В этот день в 16.00 часов в соединениях и частях Министерства обороны КР личный состав совершит марш-бросок на 5 километров. Сбор участников состоится в 15.30 часов непосредственно в местах проведения мероприятия: Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Даир Асанова - Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнур Усенбекова, воинские части - г. Токмок - г. Балыкчы - село Григорьевка Иссык-Кульской области - г. Ош - г. Джалал-Абад.

На памятные мероприятия приглашаются потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сталинградской битвы, а также воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, представители военно-спортивных, спортивных, патриотических, исторических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветераны Вооруженных сил и военнослужащие запаса.

Марш-бросок также посвящается неизвестному подвигу наших земляков - воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии, совершивших беспримерный 350-километровый марш в декабре 1942 года - январе 1943 года из Элисты (Калмыкия) до населенного пункта Маныч Ростовской области с целью занятия рубежа обороны и воспрепятствования продвижению вглубь отступавших с Кавказа танковых частей моторизированной дивизии "Викинг" немецко-фашистских войск. Поставленную задачу они выполнили ценой своей жизни.

Оставить заявку на участие в марш-броске "80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве" и получить более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно по телефонам, отправив информацию о себе: ФИО, название организации, количество участников, руководитель группы и так далее:

- В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях - (0700) 06-76-96 (телефон и ватсап);

- В Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях - (0708) 65-63-76 (телефон и ватсап).

Также полковник Дононбаев рассказал, что марш-бросок с некоторых пор совершают раз в месяц во всех подразделениях Вооруженных Сил.

"Марш-бросок помогает отработать сплоченность и слаженность воинского подразделения. Выполняется в полном снаряжении, в зависимости от времени года. И это не гонка на выживание и в нем нет победителей. Марш-бросок выполняется попеременно в разных темпах по прямой или пересеченной местности, и как правило, его протяженность составляет около 5 км. Важно, чтобы все военнослужащие научились слаженно передвигаться в любой ситуации. Марш- бросок в войсках - вид боевой подготовки. А марш-бросок, в котором приглашают принять участие гражданских, больше относится к допризывной подготовке. Любой допризывник, который собирается в армию, или в военное училище, может опробовать свои силы вместе с военными.

Уже прислали заявки Кыргызский авиационный институт, молодежно-спортивный клуб "Эдельвейс", села Семеновка, Григорьевка, Ичке-Жергез, Ассамблея народов Кыргызстана по Джалал-Абадской области, организация "Славянская диаспора", города Токмок, Балыкчы, Каракол, школа имени Панфилова в Оше. Отозвались также воины-миротворцы Кыргызской Республики и заявки продолжают поступать", - отметил он.

"Такие марш-броски мы рассматриваем как возможность привлечения внимания подростков к важности подготовки к армии. И подготовка к армии, и служба в армии, и работа с воинами запаса - это единое целое. А сейчас у нас человек отслужил в арми и все сразу записывается в ветераны, а это не так. Те, кто отслужил, должны приходить к школьникам, организовывать спортивные кружки, работать с молодежью. На своем примере мы помогаем понять, что такое армия, почему человек должен защищать свою Родину, важность ценностей своего государства", - пояснил начальник отделения по допризывной подготовке и учета призывных ресурсов ГОСУ ГШ ВС КР подполковник Уланбек Урманбетов.


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URL: https://www.vb.kg/426573
Теги:
ВОВ, армия, Кыргызстан, забег
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