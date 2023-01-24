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Минприроды продолжает проводить рейды по улучшению экологии в Бишкеке

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Инспекторы департамента экологического мониторинга Минприроды КР в рамках исполнения пункта 14,34 "Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в г. Бишкек и Сокулукском, Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы" 24 января 2023 года на ТЭЦ столицы и точках продаж угля провели рейдовые мероприятие по замеру радиационного фона и определению качества ввозимого угля в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки инспекторы департамента экологического мониторинга Минприроды взяли пробы угля для соответствующих исследований. Результаты будут опубликованы через неделю.

Также специалист службы экологического технического надзора проверил радиоционный показатель угля и обнаружил, что он значительно ниже соответствующей нормы".


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URL: https://www.vb.kg/426578
Теги:
Минприродресурсов, уголь, Кыргызстан
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