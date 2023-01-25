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Визит Мирзиеева в КР. Милиция будет нести службу в усиленном режиме

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В Бишкеке в дни проведения официальных мероприятий международного значения милиция будет нести службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба МВД КР.

"26-27 января Кыргызскую Республику с государственным визитом посетит президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В рамках государственного визита запланирован ряд важных мероприятий, намечается обсуждение широкого круга вопросов.

В этой связи Министерством внутренних дел Кыргызской Республики предпринимаются меры по обеспечению правопорядка на должном уровне. В настоящее время произведен расчет сил и средств, определены дислокации постов и маршрутов патрулирования нарядами милиции. Органами внутренних дел осуществляются усиленные мероприятия профилактического характера, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений.

В период проведения официальных мероприятий милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав органов внутренних дел в Бишкеке и Чуйской области переходят на усиленный вариант несения службы.

Места проведения официальных и торжественных мероприятий милиция возьмет под особый контроль. На некоторых участках автомобильных дорог движение транспортных средств будет ограничено, в этой связи просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.


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URL: https://www.vb.kg/426592
Теги:
визит, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, МВД
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