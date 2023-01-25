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Замглавы МИД обсудил с послом Южной Кореи грантово-технические проекты

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Заместитель министра иностранных дел КР Айбек Молдогазиев встретился с послом Республики Корея в КР Ли Вонджэ. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие актуальные вопросы кыргызско-корейского сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева в Республику Корея 23-25 октября 2022 года, а также планы по активизации взаимодействия на текущий год.

Заместитель министра Молдогазиев отметил важность дальнейшего углубления политического диалога, стимулирования торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и акцентировал внимание на реализации грантово-технических проектов.

Ли Вонджэ в свою очередь отметил заинтересованность корейской стороны в организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в текущем году, а также подчеркнул важность проведения заседаний кыргызско-корейской Межправительственной комиссии на ежегодной основе в целях активного развития отношений в сфере экономики".


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URL: https://www.vb.kg/426597
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, посол, МИД
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