Преподаватель против исламистов. Суд ее оправдал

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело о преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства.

На скамье подсудимых – уроженка Нарынской области, работающая преподавателем, ранее несудимая.

Согласно выводам следствия, А.Г. в соцсетях организовала настоящую информационную войну против исламской религии. "Регулярно публиковала на своей странице материалы, унижающие честь и достоинство мусульман и публично оскорбляющие ислам". Эксперты-лингвисты считают, что А.Г. связывала ислам "с очень плохими словами – такими, как "педофилия", "проституция", "прелюбодеяние"…

Допрошенная на судебном заседании подсудимая грамотно объяснила свою позицию и заявила, что ничего не имеет ни против ислама, ни против Корана, ни против мусульман. Ее тревожит лишь радикальный ислам, из-за которого "появилось поколение альфонсов, которые не хотят работать, при первой же возможности бегут в мечеть, чтение молитвы делают одолжением, живут за счет жен, оставляют жен с детьми в селе, дав "талак", и уходят к богатым женщинам. Многие деятели, прикрываясь исламом, очерняют Манаса Великодушного. Чтобы показать себя ангелами, научились перекладывать свои недостатки на других… Навязывая ислам, арабские захватчики поняли, что идеология кыргызского народа заключается в эпосе "Манас", поэтому они первым делом взялись уничтожать манасчы"…

Суд оправдал подсудимую и признал за ней право на реабилитацию.

Напомним, 21 апреля 2021 года стало известно о задержании кандидата философских наук, доцента Гульзат Аалиевой. Пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека сообщала, что 19 февраля с письменным заявлением обратился гражданин Д.У. с просьбой принять меры в отношении Аалиевой, которая через социальную сеть Facebook разжигает межрелигиозную и межрегиональную вражду. Милиция зарегистрировала данный факт в ЕРПП по статье 313 ("Возбуждение расовой этнической национальной религиозной или межрегиональной вражды") УК КР и начала досудебное производство.