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Глава центральноазиатской митрополии РПЦ приехал в Бишкек. Зачем?

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- Надежда Хохлова
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На три дня прибыл из Ташкента глава центральноазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий. После Рождества Христова он традиционно объезжает епархии, которыми руководит. Беседует с прихожанами и их детьми, решает организационные вопросы, встречается с представителями аппарата президента Кыргызстана и мэрии столицы – для укрепления добрых, дружеских отношений.

Налаживание всестороннего диалога с государством и другими конфессиями актуально всегда. Незнание традиций друг друга порождает непонимание, а оно, в свою очередь, приводит к взаимному неприятию. Для того, чтобы этого не происходило, важно все время говорить друг с другом на универсальном языке – взаимного уважения и милосердия. Ведь именно милосердие – территория абсолютного согласия основных религий и светских законов нравственности. Об этом Митрополит Викентий постоянно напоминает в своих пастырских напутствиях на службах в храмах.

В завершении визита Митрополит Викентий отслужил Литургию, а после нее вручил юбилейные медали, выпущенные ко 150-летию Туркестанской епархии РПЦ, которая объединяла православные храмы, расположенные на территориях нынешних Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Награды получили клирики епархии и миряне, вносящие вклад в укрепление духовных устоев общества. Среди них – директор школы Святого Князя Владимира Светлана Аристова, которая ведет постоянную огромную учебно-воспитательную работу в школе. А также заслуженная артистка Кыргызстана, Президент общественного фонда "GALA" Галина Кетова.


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URL: https://www.vb.kg/426622
Теги:
визит, православие, Кыргызстан, Христианство, церковь
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