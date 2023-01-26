Аида Исмаилова предложила ректору университета Шинхан открыть филиалы в КР

Посол Кыргызстане в Южной Корее Аида Исмаилова провела встречу с ректором университета Шинхан г-ном Кан Сон Чжон. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в области образования, туризма и культуры. В частности, обсудила сотрудничество с университетом Шинхан по программам студенческого обмена и предложила рассмотреть возможность обучения граждан Кыргызстана на стипендиальной основе. Сообщила, что в Кыргызстане имеются университеты с факультетами корейского языка и в этой связи предложила открыть филиал университета Шинхан в Кыргызской Республике. Также, в рамках встречи обсудила возможность проведения кинофестиваля в честь празднования праздника Нооруз совместно с университетом Шинхан.

В свою очередь, г-н Кан Сон Чжон выразил готовность оказать содействие в развитии двусторонних отношений и заверил, что рассмотрит предложенные вопросы.Кроме того, выразил намерение отправить волонтерскую группу в Кыргызстан. Также проинформировал, что университет Шинхан был одним из организаторов конкурса Face of Asia 2022, где впервые в истории команда из Кыргызстана выиграла международный конкурс красоты.

По итогам встречи договорились продолжить взаимодействие и сотрудничество, а также поддерживать постоянные контакты", - написала Аида Исмаилова.