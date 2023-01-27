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Более 2 тысяч кыргызстанцев совершат марш-бросок в память о Сталинграде

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- Светлана Лаптева
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Более 2 тысяч человек записались для участия в марш-броске "Сталинградской Победе 80 лет! Кыргызстан Помнит!".

Мероприятие, напомним, пройдет 27 января 2023 года.

Ранее временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны, полковник Акылбек Дононбаев рассказал о том, что инициатором и организатором марш-броска выступает само ведомство совместно с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш".

"В этот день в 16.00 часов в соединениях и частях Министерства обороны КР личный состав совершит марш-бросок на 5 километров. Сбор участников состоится в 15.30 часов непосредственно в местах проведения мероприятия: Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Даир Асанова - Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнур Усенбекова, воинские части - г. Токмок - г. Балыкчы - село Григорьевка Иссык-Кульской области - г. Ош - г. Джалал-Абад.

На памятные мероприятия приглашаются потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сталинградской битвы, а также воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, представители военно-спортивных, спортивных, патриотических, исторических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветераны Вооруженных сил и военнослужащие запаса", - сказал он.

Марш-бросок также посвящается неизвестному подвигу наших земляков - воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии, совершивших беспримерный 350-километровый марш в декабре 1942 года - январе 1943 года из Элисты (Калмыкия) до населенного пункта Маныч Ростовской области с целью занятия рубежа обороны и воспрепятствования продвижению вглубь отступавших с Кавказа танковых частей моторизированной дивизии "Викинг" немецко-фашистских войск. Поставленную задачу они выполнили ценой своей жизни.

Каждый коллектив, принявший участие в этом знаменательном мероприятии, получит диплом участника марш-броска.


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URL: https://www.vb.kg/426650
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, поиски, забег, Министерство обороны
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