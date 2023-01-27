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Экс-вице-премьер-министр задержан по обвинению в мошенничестве

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- Бермет Таалайбекова
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Министерством внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении экс-вице-премьер-министра Жениша Разакова по факту мошенничества в сумме 1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в следственную службу МВД обратился гр. Б.А. с заявлением о принятии мер в связи с противоправными действиями гражданина, ранее занимавшего руководящую должность.

Отмечается, что осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков, войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельности завладел денежными средствами.

На основании собранных материалов в начале октября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч.4 "Мошенничество" УК КР.

24 января 2023 года Жениш Разаков был задержан и водворен в ИВС.

26 января 2023 года экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 ч.4 п.1 и 4 ("Мошенничество") и 337 ч.4 ("Злоупотребление должностным положением") УК.

Первомайским районным судом города Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу СИЗО-1 до 24 февраля 2023 года. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426651
Теги:
задержание, мошенничество, Кыргызстан, чиновник
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