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МВД предупреждает граждан о рисках вложений в жилищные кооперативы

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Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о возможных мошенничествах на рынке недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение жилищного вопроса является проблемой для многих. Несколько лет назад начали создаваться жилищные кооперативы, однако и здесь покупатели жилья рискуют столкнуться с незаконными схемами - в их работе отсутствует ясность и прозрачность, денежные средства собираемые от вкладчиков не подкреплены гарантиями сохранности.

За последние годы активно распространяется метод приобретения недвижимости через жилищные кооперативы, но вместе с тем растет число

обманутых граждан.

Главными признаками финансовой пирамиды являются обещание получения жилья в короткие сроки, отсутствие очерёдности и прозрачности. Если пайщикам говорят, что вложив первоначальную сумму, вы можете через 4-6 месяцев получить жильё, это повод насторожиться и лучше обходить стороной такую организацию со схемой финансовой пирамиды.

По данным ГУУР МВД по фактам деятельности жилищного кооператива за 12 месяцев 2022 года поступило 16 обращений и жалоб, а именно на "Ак үй КЖ", "Жилье Гарант", "Элдик Групп", "Ихсан Групп ЛТД", "Береке ЛТД", "Дарим хаус", "Ордо-Мурас", "М строй групп", "С-Лайн", "Биринчи

турак-жай кооперативи", "Ансар", "Ипотека", "МПК коператив", "Нью миленниум", "Эл биримдиги".

За 12 месяцев 2022 года в Едином реестре преступлений зарегистрировано 1515 уголовных дел, с прошлого года передано 9 уголовных дел, всего в производстве 1 524 уголовных дел, из них: - 1 284 направлены для судебного рассмотрения. Потерпевших 1524 человек. Причинённый

материальный ущерб составляет более 901 миллион 726 тысяч 029 сомов. В настоящее время возмещено 108 миллионов 855 тысяч 713 сомов.

Все возбужденные уголовные дела расследованы и направлены в суд, по остальным уголовным делам ведется расследование.

ГУУР МВД отмечает, что в связи с высоким спросом на жилье предлагаются различные виды и формы его приобретения на рынке недвижимости. Однако не все из них приемлемы с позиции защиты интересов покупателей. По законодательству не запрещено создание некоммерческих жилищных кооперативов, но вызывает озабоченность присутствие на рынке недвижимости кооперативов, деятельность которых похожа на выстраивание финансовой пирамиды.

В этой связи ГУУР МВД КР предупреждает граждан о рисках внесения денежных средств с целью покупки жилья через некоммерческие жилищные кооперативы.

Уважаемые кыргызстанцы, просим вас быть очень внимательными при покупке жилья! Вполне возможно, что вас могут обмануть. В настоящее время обмануты 1524 человека, а сумма ущерба достает миллиарда сомов.

"Семь раз отмерь, один раз отрежь" пословица, которая была и будет актуальна. Никогда нельзя принимать жизненно важные решения второпях. Нужно все тщательно обдумывать, ведь последствия могут быть необратимы".


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URL: https://www.vb.kg/426667
Теги:
МВД, Кыргызстан
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