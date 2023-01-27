Шавкат Мирзиеев ознакомился с традициями кыргызского народа (фото)

Сегодня, 27 января, состоялась неформальная встреча президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В природном парке "Ала-Арча" для ознакомления гостей с традициями кыргызского народа установили национальные юрты и разместили выставку изделий народно-прикладного искусства и ремесленников.

Также был установлен шатер кузнеца, где развешаны кольчуги, шлемы, щиты, воинские ремни и ювелирные изделия древних мастеров.

Согласно наследию предков, кузнец выгибает раскаленный кусок металла на наковальне, изготавливает подкову, затем подковывает лошадь возле шатра.

Кроме этого, лидеры стран продегустировали традиционные кыргызские блюда.

Далее фольклорно-этнографический коллектив "Мурас" исполнил для почетных гостей известные национальные и узбекские музыкальные произведения.