Тысячи кыргызстанцев совершили марш-бросок в память о героях Сталинграда

Сегодня, 27 января 2023 года, Министерством обороны КР совместно с Поисковым движением "Наша Победа - Биздин Жеӊиш" во всех военных соединениях и частях Кыргызстана был организован и проведен марш-бросок, посвященный 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также неизвестному подвигу воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии.

Эти герои, напомним, в декабре 1942 года - январе 1943 года совершили беспримерный 350-километровый марш из города Элиста (Калмыкия) до населенного пункта Маныч Ростовской области, и ценой своей жизни удержали рубеж обороны в боях с танковыми частями моторизованной дивизии "Викинг".

Помимо военных частей в марш-броске принимали участие представители военно-спортивных, и патриотических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, а также учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветераны Вооруженных сил и военнослужащие запаса.