Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.90 - 94.90

Тысячи кыргызстанцев совершили марш-бросок в память о героях Сталинграда

151  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 27 января 2023 года, Министерством обороны КР совместно с Поисковым движением "Наша Победа - Биздин Жеӊиш" во всех военных соединениях и частях Кыргызстана был организован и проведен марш-бросок, посвященный 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также неизвестному подвигу воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии.

Эти герои, напомним, в декабре 1942 года - январе 1943 года совершили беспримерный 350-километровый марш из города Элиста (Калмыкия) до населенного пункта Маныч Ростовской области, и ценой своей жизни удержали рубеж обороны в боях с танковыми частями моторизованной дивизии "Викинг".

Помимо военных частей в марш-броске принимали участие представители военно-спортивных, и патриотических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, а также учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветераны Вооруженных сил и военнослужащие запаса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426698
Теги:
ВОВ, армия, Кыргызстан, забег, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  