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Главе ЕАБР передали ряд проектов по строительству малых ГЭС в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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В Лондоне состоялась встреча посла КР в Великобритании Улана Джусупова с Генеральным Секретарем Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) г-ном Казухико Когучи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Целью встречи являлось обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Кыргызской Республики с ЕБРР, в частности, обсуждение инициативы президента КР Садыра Жапарова по обмену внешнего долга на реализацию "Зеленых" инициатив, в том числе проектов в области изменения климата и "зеленой экономики" (ВИЭ).

Посол Улан Джусупов подчеркнул, что Кыргызской Республикой сейчас придается самое приоритетное внимание вопросам устойчивого развития и сообщил, что основным механизмом борьбы с изменением климата и "зеленого развития" для страны является ее богатый гидропотенциал, который используется сегодня всего на 10%, так как требует значительных инвестиционных вливаний. КР также может предложить большие возможности в строительстве солнечных и ветровых энергостанций, а также проекты в других сферах "зеленой экономики", в частности, "зеленый" транспорт, "зеленое" сельское хозяйство, "зеленая" промышленность и другие.

По итогам беседы ЕБРР был передан ряд инфраструктурных проектов по строительству малых ГЭС, включая строительство верхне-Нарынского каскада.

Генеральный Секретарь Казухико Когучи, в свою очередь, сообщил, что ЕБРР готова рассмотреть представленные проекты и отметил, что ЕБРР заинтересована в реализации "зеленых проектов" в Кыргызстане, в том числе, в участии ЕБРР в модернизации энергетического сектора и гидроэнергетических проектов, что очень важно для глобальной борьбы с изменением климата.

В завершение беседы стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия по данным вопросам".


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URL: https://www.vb.kg/426724
Теги:
Великобритания, энергетика, Кыргызстан, посол, ЕАБР
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