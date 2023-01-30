Госсекретарь принял участие в годовой коллегии генеральной прокуратуры КР

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов сегодня принял участие в коллегии органов прокуратуры по итогам деятельности за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Суйунбек Касмамбетов, отметил что в последнее время Генеральная прокуратура особое внимание в своей деятельности уделяет национальной идеологии. Деловые документы в учреждении ведутся на государственном языке. Кроме того, он оценил трансляцию отрывков из эпоса "Манас" как пример для других органов.

На коллегии подведены итоги работы органов прокуратуры за прошлый год. Также обсуждены текущие проблемы. Генеральный прокурор Курманкул Зулушев поставил соответствующие задачи и требования на текущий год по обеспечению законности и правопорядка.

В совещании приняли участие прокуроры со всех регионов, заведующий отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента Бекбосун Апсатаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбаев, депутаты Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова и Суйунбек Омурзаков, представители ГКНБ и МВД.