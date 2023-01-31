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В Узбекистане берега реки Нарын подверглись эрозии

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане левый берег реки Нарын, протекающей по территории Нарынского района Наманганской области, обвалился, сообщают СМИ.

По данным МЧС, сотрудники ведомства приступили к восстановлению дамбы во взаимодействии с силами и средствами соответствующих служб.

Под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова и министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-майора Абдуллы Кулдашева, продолжаются берегоукрепительные работы на эродированном участке берегов реки.

В частности, к этим мероприятиям было привлечено 112 единиц спецтехники, а для укрепления берегов плотины завезено 990 кубометров гравия и 765 кубометров щебня.

По данным министерства, ситуация находится под контролем, все необходимые инструменты и средства для укрепления дамбы доставляются.


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URL: https://www.vb.kg/426785
Теги:
Нарын, Узбекистан
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