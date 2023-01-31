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Муфтий КР Замир Ракиев прокомментировал сожжение Корана в Швеции

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- Бактыгуль Акжолова
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Муфтий Кыргызстана Замир кары Ракиев прокомментировал СМИ сожжение Корана в Швеции.

Он сказал: "Коран был ниспослан непосредственно от Всевышнего Аллаха, и ни одна буква в нем не была изменена, искажена или испорчена (мутаватир)".

"Коран, ниспосланный Всевышним Аллахом, дал человечеству нравственность, счастье, духовный мир (хузур), развитие и культуру. Никто не может отрицать, что это рычаг сегодняшнего развития, права и человечества, закладывающий основу передовой исламской цивилизации. Помимо света, знания, исцеления, идеального мировоззрения, Священный Коран учил основам веры, формам поклонения и нравственным ценностям.

На протяжении 15 веков эта великая книга была светом очей мусульман, нагрудным амулетом и доверием пророка. С того дня и по сей день Коран был предвестником добра и бичом зла, и с каждым днем он помогал человечеству, в том числе мусульманам, становиться лучше, добродетельнее и благочестивее.

К сожалению, есть недобросовестные, нецивилизованные, аморальные и нетерпимые люди, которые осмеливаются сжигать Коран, являющийся книгой Творца. По сути, они оскорбляют религию, за которой следует четверть населения мира. Варварское обращение с Кораном является неумолимой провокацией.

Вражда против Корана, Ислама, Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) и даже Всевышнего Аллаха всегда была и будет. Правда и мужество (заблуждение), правда и ложь, белое и черное будут сражаться до конца света. Какую позицию мы, мусульмане, должны занять по отношению к тем, кто сжигает Священный Коран?!

Во-первых, мы ненавидим и проклинаем их от всего сердца. Однако мы не подвергаем сомнению книги, которые они считают священными, или их "неприкосновенность". Мы не будем сжигать или уничтожать их! Всевышний повелел этого не делать в Коране (Анаам, 108). Мы не упадем ниже них. Потому что мы отличаемся от них!

Во-вторых, мы не поддадимся провокациям. Возможно, это предназначено для того, чтобы спровоцировать исламский мир и нарушить баланс в мире посредством бесчеловечной сцены. Мы ни в коем случае не будем орудием их злых замыслов!

В-третьих, необходимо вести научную борьбу против злоупотребления ценностями. Нам нужно увеличить наш кругозор, интеллект и уровень. Давайте не просто читать, а понимать смысл и глубоко изучать Коран. Давайте развиваться научно и постараемся стать достойными мусульманами. Давайте не будем ограничиваться чтением и пониманием, а сделаем все возможное, чтобы практиковать Коран", - заявил муфтий.

Напомним, 27 января ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в Копенгагене. Такую же акцию он провел ранее возле посольства Турции в Стокгольме. Во время акции политик был в защитной каске и по периметру его охраняла полиция.


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URL: https://www.vb.kg/426789
Теги:
муфтият, посольство, Турция, Швеция, ДУМК, Кыргызстан
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