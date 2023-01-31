С годами "Азаттык" превратился лишь в рупор Запада

Все чаще стали появляться в соцсетях заявления, что, мол, известные личности, политики и общественные деятели страны осуждают попытку правительства пресечь деятельность "Азаттыка". Мол, даже все международное сообщество выражает обеспокоенность состоянием свободы слова в Кыргызстане. Хотя в данном случае будет правильнее сказать, все проамериканское сообщество.

Помнится, президент "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Джейми Флай и представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировали ситуацию с блокировкой "Азаттык" на два месяца. Первый заявил, что "мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана". Второй – "США глубоко обеспокоены блокировкой веб-сайта "Азаттык Медиа"".

В свое время "Азаттык" на заре суверенитета Кыргызстана был яркой звездой небосклона отечественной журналистики. Но за последние годы, к сожалению, данное СМИ превратилось лишь в рупор Запада, направленного на раскол общества в нашей стране. Также деятельность данного СМИ опять же по указке хозяев прямо направлена на неприкрытое сталкивание Кыргызстана и России – исторических стратегических партнеров и союзников.

Понятно, что закрыть полностью доступ к сайту для желающих его читать власти все равно не могут. Однако уже этот шаг даст понять подобным изданиям и нашим заокенским партнерам, что продвигать свои ценности и свою политику в противовес правилам, интересам и уважению к традициям Кыргызстана не получится. И в этом контексте блокировка "Азаттыка" властями страны – вполне разумный, законный и обоснованный шаг. Разве не так поступают с такими изданиями в самих США?