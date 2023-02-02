Посол Аида Исмаилова провела встречу с генпрокурором Южной Кореи

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова в Сеуле провела встречу с генеральным прокурором Республики Корея г-ном Ли Ван-сеок. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"В ходе беседы обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества по различным направлениям прокурорского надзора, в частности в вопросах противодействия киберпреступности, коррупции, контрабанде наркотических средств и их прекурсоров, оказания взаимной правовой помощи и выдачи лиц. Особый акцент был сделан на дальнейшее взаимодействие по обмену опытом и организацию взаимных учебных визитов на базе образовательных учреждений Верховной прокуратуры Кореи.

Она подчеркнула, что Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему развитию отношений с Республикой Корея по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по линии прокуратуры двух стран. Высоко оценила проводимые реформы прокуратуры Кореи, а также достигнутый прогресс и успехи правительства Корея в сфере цифровизации, построения эффективной информационной системы взаимодействия между государственными органами и построения архитектуры системы обеспечения кибербезопасности.

Генеральный прокурор Республики Корея г-н Ли Ван-сеок информировал о деятельности прокуратуры в целом и проводимых реформах, а также рассказал об особенностях цифровой криминалистики, основных принципах работы корейской автоматизированной информационной системы KICS и поделился опытом борьбы с киберпреступностью, а также выразил готовность к дальнейшему взаимодействию по всем вышеотмеченным вопросам.

В целях изучения корейского подхода внедрения информационных систем в уголовное судопроизводство и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, стороны обсудили возможность организации обмена визитами между прокуратурами для изучения корейского опыта и дальнейшего внесения инициатив и модернизации системы в Кыргызской Республике".