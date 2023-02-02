В Минприроды продолжается разработка климатических проектов

Центр климатического финансирования (далее ЦКФ) при Минприроды КР провёл трехдневный проектно-консультативный семинар с рабочими группами министерств, ведомств, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц по разработке климатических проектных идей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Более 120 участников семинара представили свои проектные идеи, направленные на смягчение последствий изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых газов, а также на адаптацию населения и государства к климатическим изменениям.

Представители госорганов в индивидуальном порядке представляли свои климатические проектные идеи и прорабатывали их c экспертами и консультантами.

Особенность семинара в том, что он проходил в виде практических консультаций, сопровождавшихся оживлёнными дискуссиями между авторами проектов и экспертами ЦКФ.

На семинаре были оказаны предметные консультации по формированию приоритетного перечня климатических идей и заполнению проектных концепций по рекомендуемому шаблону в соответствии с форматом приемлемом для Зелёного климатического фонда и других партнеров по развитию".