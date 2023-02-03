ГТС за январь 2023 года перевыполнила план на 316,4 млн сомов

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики за январь 2023 года обеспечила фактическое

поступление таможенных платежей в республиканский бюджет в сумме 6,042 млрд. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление увеличилось на 1,115 млрд. сомов, или темп роста составил 122,6 процента.

"Плановые показатели, установленные МФ КР исполнены на 105,5 процентов или собрано больше на 316,4 млн. сомов,-сообщает таможенная служба".

Автор Малика Усупова