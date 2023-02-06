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В Министерстве внутренних дел КР определены лучшие советы ветеранов

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- Назгуль Абдыразакова
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На коллегии МВД названы лучшие советы ветеранов правоохранительного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, министр внутренних дел, обращаясь с поздравительной речью к ветеранам, сказал: "Ваш вклад в дело обеспечения мира и стабильности нашего общества останется в истории кыргызской милиции. Благодаря поддержке ветеранов, президента, кабинета министров и международных партнеров, а главное благодаря доверию народа мы прошли долгий путь и сложные испытания.

Большой профессиональный и жизненный опыт пожилых людей с офицерской душой и четким пониманием о долге и чести незаменим для воспитания нового поколения милиционеров, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством. Ветераны всегда были и остаются примером мужества, верными хранителями и гарантами преемственности лучших милицейских традиций. При непосредственном участии ветеранов пресечены и раскрыты десятки тысяч преступлений. От всей души поздравляю вас с полученными наградами, заслуженными званиями и выражаю благодарность всему ветеранскому составу", - говорится в поздравлении.

Определены победители в следующих номинациях:

•в номинации "Самый лучший Совет ветеранов Центрального аппарата МВД": - Совет ветеранов Оперативных служб МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Джамбулбай Джаныбаев.

•в номинации "Лучший совет ветеранов": - Совет ветеранов ГУФХО МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Бакытбек Джеентаев;

- Совет ветеранов Академия МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Төлөгөн Илимгазиев.

•в номинации "Достойный совет ветеранов": - Совет ветеранов Республиканского учебного центра МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Кубанычбек Сатыбалдиев;

- Совет ветеранов УПФП ("Динамо") МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Сабыр Турусбеков;

- Совет ветеранов СС МВД КР, председатель полковник милиции в отставке Гульбар Абдуллаева.

Областные ветеранские организации:

•в номинации "Самый лучший совет ветеранов": - Совет ветеранов УВД Таласской области, председатель полковник милиции в отставке Кулчоро Жамангараев.

•в номинации "Лучший совет ветеранов":

- Совет ветеранов УВД Ошской области, председатель полковник милиции в отставке Курсанбек Камчиев;

- Совет ветеранов ГУВД города Бишкек председатель полковник милиции в отставке Самудин Айдаров.

•в номинации "Достойный совет ветеранов": - Совет ветеранов УВД Иссык-Кульской области, полковник милиции в отставке Джениш Кельдибаев;

- Совет ветеранов УВД Баткенской области, председатель майор милиции в отставке Ниймат Арапов;

- Совет ветеранов УВД города Ош, председатель полковник милиции в отставке Касым Кадыров.

Кроме того, дипломами "Образцовый Совет ветеранов" награждены лучшие председатели советов ветеранов:

- полковник милиции в отставке Клара Абдылдаева, председатель Совета ветеранов 7 Главного управления МВД КР;

- полковник милиции в отставке Капарбек Исаков, председатель Совета ветеранов Жалал-Абадской области;

- полковник милиции в отставке Жолдошбек Черикчиев, председатель Совета ветеранов 5 ГУ МВД КР;

- майор милиции в отставке Калыбек Кыдыкбеков, председатель Совета ветеранов УВД Нарынской области;

- капитан милиции в отставке Абдыбек Молдошев, председатель Совета ветеранов Карантинной службы МВД КР.

За активное участие в ветеранском движении денежными премиями поощрены все председатели советов ветеранов ОВД.


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URL: https://www.vb.kg/426952
Теги:
ветераны, награда, Кыргызстан, МВД
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