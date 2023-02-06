В Алма-Аты прошел международный цифровой форум

На днях в Алматы прошел V Международный цифровой форум "Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности". Об этом сообщает участник мероприятия из Кыргызстана Кубанычбек Жолдошбеков.

По его данным, главной темой дискуссии стали современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

Деловая программа форума состояла из 20 панельных сессий, на которых выступили более 150 спикеров - представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Ожидается, что участие в Digital Almaty примут более 15 тысяч человек из 30 стран мира.

Важным компонентом Almaty Digital форума является - Startup Аллея, где были отобраны 100 цифровых проектов со всей Центральной Азии и ближнего зарубежья.

Для участия на Startup Аллее были отобраны и кыргызстанские компании в сфере IT. На сегодняшний день IT-рынок Кыргызстана каждый день расширяется новыми проектами, которые, в свою очередь, все активнее и активнее покоряют рынки соседних стран. В рамках форума выставлялась платформа TenderSmart.

"Этот форум - отличная возможность для стартаперов заявить о себе, о своем продукте, найти хороших инвесторов. А IT-специалисты благодаря Digital Almaty попадают в "свое" комьюнити, получают отличный нетворкинг, возможность поделиться опытом и узнать что-то новое", - рассказал один из участников форума, генеральный директор ОсОО "Тендер Смарт" Кубанычбек Жолдошбеков.

TenderSmart - это онлайн-платформа для быстрого поиска и размещения коммерческих и государственных тендеров или закупок по всему Кыргызстану. База тендеров платформы является самой крупной в Кыргызской Республике, содержит все актуальные объявления о закупках, размещенные на более 100 источниках в стране, включая портал госзакупок. Цель проекта - помощь в размещении тендеров в онлайн-пространстве и продвижение построения здорового электронного бизнес-сообщества поставщиков и закупщиков товаров и услуг.

Также в рамках IT-форума Digital Almaty 2023 прошли бизнес-встречи и панельные дискуссии. Заявлено выступление более полутора сотен спикеров - профессионалов в своей области буквально со всего мира.

Будут рассмотрены вопросы развития креативных индустрий, роботизация процессов деятельности различных направлений бизнеса, перевод промышленности, здравоохранения, образования в "цифру" и т. д.