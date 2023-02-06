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Глава МИД КР выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выразил соболезнования министру иностранных дел Турецкой Республики Мевлюту Чавушоглу в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью узнал о землетрясении в нескольких провинциях Турции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а братскому турецкому народу – быстрого восстановления", – говорится в соболезновании министра иностранных дел.


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URL: https://www.vb.kg/426971
Теги:
землетрясение, соболезнование, Турция, Кыргызстан, МИД
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