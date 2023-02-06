Глава МИД КР выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выразил соболезнования министру иностранных дел Турецкой Республики Мевлюту Чавушоглу в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью узнал о землетрясении в нескольких провинциях Турции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а братскому турецкому народу – быстрого восстановления", – говорится в соболезновании министра иностранных дел.