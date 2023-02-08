Предприниматели из КР участвуют в международной выставке "Продэкспо-2023"

В целях продвижения продукции отечественных производителей посольством Кыргызстана в Российской Федерации инициировано открытие Национального стенда КР и участие кыргызстанских предпринимателей в 30-й юбилейной международной выставке продуктов питания "Продэкспо-2023", которая проходит с 6 по 10 февраля 2023 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в выставке принимают участие порядка 10 кыргызских компаний – экспортеров из числа членов ТПП КР, Ассоциации предприятий агропромышленного комплекса КР.

В выставочной экспозиции широко представлены высококачественные экологически чистые сухофрукты, орехи, различные овощи, фрукты, сушеные ягоды, фасоль и др. продукция из Кыргызстана.

В церемонии открытия выставки "Продэкспо-2023" приняли участие Руководитель "Кыргызэкспоцентра" Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Н.А.Султанов, Представитель ТПП КР в г. Москва М.И.Тумасов.

Справочно: "Продэкспо" – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. В этом году её участниками стали более 2 тысяч компаний из 35 стран. На "Продэкспо-2023" представлены лучшие образцы продуктов питания и напитков от ведущих производителей и поставщиков со всего мира.