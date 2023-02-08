Кыргызстанские спасатели начали поисковые работы в Кахраманмараше

Спасатели МЧС Кыргызстана начали поисково-спасательные работы в турецком городе Кахраманмараш. Видео об этом опубликовало в соцсети само ведомство.

"В составе 67 человек работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций КР", - говорит голос за кадром.

Напомним, землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша, это Газиантеп, Хатай, Адана, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлыурфа.