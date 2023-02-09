Работники ПТУ прошли курс по основам предпринимательства и бизнеса

Для работников профессионально-технических училищ были организованы тренинги по основам предпринимательства и бизнеса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, в мероприятии приняли участие преподаватели и администрации профессиональных лицеев из Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В ходе обучения участники получили возможность не только освоить инновационные и цифровые инструменты в преподавании курса по предпринимательству, но и самим получить полезные навыки в самостоятельном продвижении услуг профессиональных лицеев в соцсетях и интернете. Более того, участники стали акторами изменения учебной программы, модернизировав её методами и инструментами дизайн мышления, цифровыми навыками и созданием нетворкинга. Тренинг завершился открытым уроком, в ходе которого преподаватели продемонстрировали полученные навыки, проанализировав и применив методы обучения с учащимися профессиональных лицеев.

По окончании 3-х дневных тренингов проводились открытые занятия с учащимися профессиональных лицеев с применением полученных знаний, в котором приняли участие заместитель министра Абазбек уулу Расул.

Как отметил замминистра "Основы предпринимательства и бизнеса" не менялся в течение 17 лет:

"Курс "Основы предпринимательства и бизнеса" был внесен в программу профессионального образования в 2001 году. И лишь однажды, в 2006 году в него были внесены изменения. Мир стремительно меняется. И данный тренинг позволит идти в ногу со временем", - заявил чиновник

Обучающие мероприятия организованы в рамках проекта "Digikonush Построение прозрачного будущего для сельских сообществ через цифровизацию", реализуемый Эстонским центром международного развития и ОО ЦГИ "Лидер" при поддержке Европейского Союза.