Погода
$ 86.59 - 87.42
€ 94.10 - 95.10

Работники ПТУ прошли курс по основам предпринимательства и бизнеса

164  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для работников профессионально-технических училищ были организованы тренинги по основам предпринимательства и бизнеса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, в мероприятии приняли участие преподаватели и администрации профессиональных лицеев из Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В ходе обучения участники получили возможность не только освоить инновационные и цифровые инструменты в преподавании курса по предпринимательству, но и самим получить полезные навыки в самостоятельном продвижении услуг профессиональных лицеев в соцсетях и интернете. Более того, участники стали акторами изменения учебной программы, модернизировав её методами и инструментами дизайн мышления, цифровыми навыками и созданием нетворкинга. Тренинг завершился открытым уроком, в ходе которого преподаватели продемонстрировали полученные навыки, проанализировав и применив методы обучения с учащимися профессиональных лицеев.

По окончании 3-х дневных тренингов проводились открытые занятия с учащимися профессиональных лицеев с применением полученных знаний, в котором приняли участие заместитель министра Абазбек уулу Расул.

Как отметил замминистра "Основы предпринимательства и бизнеса" не менялся в течение 17 лет:

"Курс "Основы предпринимательства и бизнеса" был внесен в программу профессионального образования в 2001 году. И лишь однажды, в 2006 году в него были внесены изменения. Мир стремительно меняется. И данный тренинг позволит идти в ногу со временем", - заявил чиновник

Обучающие мероприятия организованы в рамках проекта "Digikonush Построение прозрачного будущего для сельских сообществ через цифровизацию", реализуемый Эстонским центром международного развития и ОО ЦГИ "Лидер" при поддержке Европейского Союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427070
Теги:
бизнес, образование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  