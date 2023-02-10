КПП "Торугарт-автодорожный" возобновил работу

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что с 10 февраля возобновил функционирование пункт пропуска "Торугарт- автодорожный", расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Ранее работа пункта пропуска была приостановлена из-за обвала горных пород на одном из участков автодороги на территории Китайской Народной Республики.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что пункт пропуска "Торугарт- автодорожный" функционирует в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" в Ошской области продолжает осуществлять пропуск лиц, транспортных средств и грузов в штатном режиме.