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Глава Минздрава Кыргызстана прошла экспресс-тестирование на гепатит "В"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники центрального аппарата Минздрава Кыргызстана во главе с министром Гулнарой Баатыровой прошли экспресс-тестирование на гепатит "В". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при отрицательных результатах тестирования сотрудники могут пройти вакцинацию в прививочных кабинетах Центров семейной медицины по месту жительства.

"Медики должны послужить примером для всех граждан, пройдя вакцинацию сами. Во всем мире вакцинация является доказанной и эффективной мерой в борьбе с гепатитами. Мы надеемся, что благодаря внедрению бесплатной вакцинации для населения достигнем снижения уровня заболеваемости гепатитом B", - сказала Гулнара Баатырова.

Вирусный Гепатит "В" - это распространенное и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень и может привести к таким осложнениям, как цирроз и рак печени.

Министерство напоминает, что Кыргызстане проходит вакцинация взрослого населения против вирусного гепатита "В", в рамках которого все граждане КР 23-65 лет могут получить вакцину бесплатно в ЦСМ/ЦОВП по месту жительства.

Перед вакцинацией будет проводиться бесплатное экспресс тестирование на наличие гепатита "В". При отрицательном результате вакцина против гепатита "В" вводится трехкратно с интервалами по схеме 0-1-6:

• первая доза - день вакцинации

• вторая доза вводится через 1 месяц

• третья доза вводится через 6 месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/427127
Теги:
гепатит, Кыргызстан, здоровье, вакцинация, Минздрав
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