Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Венгрию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 февраля, вылетел с официальным визитом в город Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе официального визита ожидаются двусторонние переговоры на высшем уровне, проведение кыргызско-венгерского бизнес-форума и другие мероприятия.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- супруга главы государства Айгуль Жапарова;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

-чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков;

- министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов;

- министр цифрового развития Талантбек Иманов;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- министр юстиции Аяз Баетов.