Погода
$ 86.81 - 87.81
€ 93.30 - 94.30

Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Венгрию

201  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 февраля, вылетел с официальным визитом в город Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе официального визита ожидаются двусторонние переговоры на высшем уровне, проведение кыргызско-венгерского бизнес-форума и другие мероприятия.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- супруга главы государства Айгуль Жапарова;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

-чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков;

- министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов;

- министр цифрового развития Талантбек Иманов;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- министр юстиции Аяз Баетов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427153
Теги:
визит, Венгрия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  