Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Венгрию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 февраля, вылетел с официальным визитом в город Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в ходе официального визита ожидаются двусторонние переговоры на высшем уровне, проведение кыргызско-венгерского бизнес-форума и другие мероприятия.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
- супруга главы государства Айгуль Жапарова;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
-чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Венгрии Талантбек Кушчубеков;
- министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов;
- министр цифрового развития Талантбек Иманов;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр юстиции Аяз Баетов.