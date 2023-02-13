В Китае планируют сбить НЛО

У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает издание Global Times в Twitter.

По информации газеты, бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао распространило уведомление, в котором сказано об обнаружении неопознанного летающего объекта в акватории городского округа Жичжао.

В бюро также заявили, что объект планируют сбить. В связи с этим рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Также граждан призвали сфотографировать НЛО, если он упадет рядом с лодкой.

Источник: lenta.ru