Суд избрал меру пресечения Алмазбеку Исманкулову

Суд избрал меру пресечения руководителю Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбеку Исманкулову. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

"Постановлением следственного судьи Октябрьского районного суда города Бишкека от 12 февраля 2023 года ходатайство руководителя следственной группы-заместителя начальника СУ Генеральной прокуратуры КР удовлетворено, и в отношении И. А. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля 2023 года, с содержанием в учреждении 21 СИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (сизо-1)", - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении руководителя госпиталя микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова и должностных лиц мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция".