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"Глобус" поймали на завышении цен на кассе

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- Бермет Таалайбекова
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Гипермаркету "Глобус" вынесли предписание из-за несоответствия стоимости товаров на кассе с ценой, указанной на ценниках. Об этом сообщается на сайте Службы антимонопольного регулирования при Минэкономики КР.

"4 февраля 2023 года в средствах массовой информации, в социальных сетях, была размещена видеозапись, произведенная в гипермаркете "Глобус". В вышеуказанном видео потребители выражают недовольство в связи с тем, что цена на ряд товаров (рис, бобы и т.д.), указанная на ценниках при реализации товара не соответствуют цене, пробиваемой на кассе (цена на кассе выше, указанной на ценниках).

В соответствии с ч.1 ст. 9 Закона Кыргызской Республики "О защите прав потребителей", изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Таким образом, реализация товаров по цене, не соответствующей той цене, которая указана на ценнике, является нарушением законодательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей.

В настоящее время, согласно представленной информации ОсОО "Умай Групп", все нарушения устранены, директору ТК, администратору торгового зала, оператору зоны приемки товара, за грубое нарушение должностных обязанностей объявлен выговор, а также указанные сотрудники лишены премии", - говорится в сообщении Антимонополии.


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URL: https://www.vb.kg/427185
Теги:
Госантимонополия, цены, Бишкек, супермаркет, товары
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