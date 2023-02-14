В Венгрии глава МИД Кыргызстана встретился со своим коллегой

13 февраля в городе Будапешт состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны "сверили часы" по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также обсудили вопросы международной и региональной повестки. Главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на ходе реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметили планы совместной работы на 2023 год.

Министры двух стран особенно отметили важность дальнейшего укрепления и расширения стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Венгрией, в соответствии с Совместной декларацией, подписанной президентами двух стран в рамках официального визита главы государства Cадыра Жапарова в Венгрию.