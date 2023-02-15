Определены победители республиканской научно-технической олимпиады

Заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева приняла участие в церемонии награждения победителей республиканской научно-технической олимпиады школьников "Наука + Изобретения = Техника!" и вручила победителям дипломы и медали от министерства.

Токтобубу Ашымбаева отметила, что техническое образование имеет решающее значение для будущего Кыргызстана и развития страны.

"Очень важно вдохновлять школьников продолжать интересоваться наукой и изобретательством. Учитывая то, что в олимпиаде принимают участие не только мальчики, но и девочки, стоит подчеркнуть, что такой подход позволяет сократить гендерный разрыв в STEАM-образовании", - сказала замминистра.

По результатам трех туров НТО победителем в юниор-лиге и обладателем переходящего кубка МОН КР стала команда Чуйской области -Майрамбеков Бек, Сталбеков Аслан, Муратов Даниэл и Болотбеков Санжар, руководитель: Тыналиева С.Ч.