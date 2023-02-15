Погода
$ 87.25 - 88.07
€ 93.30 - 94.30

Определены победители республиканской научно-технической олимпиады

133  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева приняла участие в церемонии награждения победителей республиканской научно-технической олимпиады школьников "Наука + Изобретения = Техника!" и вручила победителям дипломы и медали от министерства.

Токтобубу Ашымбаева отметила, что техническое образование имеет решающее значение для будущего Кыргызстана и развития страны.

"Очень важно вдохновлять школьников продолжать интересоваться наукой и изобретательством. Учитывая то, что в олимпиаде принимают участие не только мальчики, но и девочки, стоит подчеркнуть, что такой подход позволяет сократить гендерный разрыв в STEАM-образовании", - сказала замминистра.

По результатам трех туров НТО победителем в юниор-лиге и обладателем переходящего кубка МОН КР стала команда Чуйской области -Майрамбеков Бек, Сталбеков Аслан, Муратов Даниэл и Болотбеков Санжар, руководитель: Тыналиева С.Ч.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427243
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  