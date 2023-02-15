140 спасателей из Кыргызстана ведут поисковые работы в Турции

140 спасателей из Кыргызстана продолжают вести работы в трех районах города Кахаранмараш. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в настоящее время на месте трагедии, помимо спасателей работают, 3 служебные собаки и фельдшеры.

"Спасатели круглосуточно проводят поисково-спасательные работы в наиболее опасных районах", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша, это Газиантеп, Хатай, Адана, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлыурфа.