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140 спасателей из Кыргызстана ведут поисковые работы в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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140 спасателей из Кыргызстана продолжают вести работы в трех районах города Кахаранмараш. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в настоящее время на месте трагедии, помимо спасателей работают, 3 служебные собаки и фельдшеры.

"Спасатели круглосуточно проводят поисково-спасательные работы в наиболее опасных районах", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, землетрясение силой 7,4 балла с эпицентром на глубине 7 км произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге страны. Всего от него пострадали десять провинций: помимо Кахраманмараша, это Газиантеп, Хатай, Адана, Османие, Диярбакыр, Малатья, Адыяман, Килис, Шанлыурфа.


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URL: https://www.vb.kg/427246
Теги:
МЧС, спасатели, Турция, Кыргызстан
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