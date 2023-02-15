Погода
$ 87.25 - 88.07
€ 93.30 - 94.30

Садыр Жапаров про постройки в Бишкеке: Нам остается надеяться на Бога

188  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Последнюю неделю внимание мировой общественности приковано к последствиям землетрясений в Турции и Сирии. Стихия унесла тысячи жизней и нанесла немыслимые материальные потери. Многие страны протянули руку помощи, оказывая посильную поддержку. Кыргызстан также не остался в стороне и отреагировал одним из первых. Но наряду с этим кыргызстанцы встревожились качеством построек в столице. Этот вопрос в очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал президент Садыр Жапаров.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Землетрясения в Турции и Сирии повергли в шок ряд стран. Последствия стихии заставили многих кыргызстанцев задуматься о качестве многоэтажных построек в нашей стране и в особенности в столице. Каким образом контролируется строительный сектор в республике?

- Наш братский народ Турции переживает трудные времена. Нужно помнить, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Хотел бы призвать наших братьев к терпению. Я молюсь, чтобы Бог забрал усопших к себе на небеса. Турецкий народ понес тяжелые потери. Выражаю президенту Реджепу Тайипу Эрдогану глубочайшие соболезнования. Нужно затянуть туго пояса и набраться мужества – иного не дано. Было бы хорошо полететь в Турцию и выразить соболезнования при личной встрече. Но и без того в тяжелые времена я решил не быть помехой и обузой в этой ситуации, поскольку приезд президента отнимет время у принимающей стороны.

Что касается многоэтажных домов, которые строятся здесь, то у нас ничего не остается, кроме как надеяться на Бога. За 32 года с момента распада СССР в стране появилось огромное количество построек. Во времена Союза контроль проводился на должном уровне. С тех пор надзор ухудшился в разы. В особенности объекты, построенные за последние 10 лет, вызывают много вопросов. Если они обрушатся, то последствия будут на совести застройщиков и причастных архитекторов Госархстроя. Они будут в ответе за страдания людей, которые сейчас живут в построенных ими домах.

Мы с 2020 года приводим в порядок механизмы контроля за строительством многоэтажек. Надзор усилен. Недавно мы провели реформы в Госстрое. Впредь будет "единое окно". Бишкекглавархитектура будет под ведением столичной мэрии и будет проводить работы по упорядочению строительства в городе.

С 2020 года мэрия Бишкека получила на свой баланс 64 квартиры в многоэтажных домах. Их передаем Государственной ипотечной компании. ГИК предоставит их в ипотеку сроком на 20-25 лет гражданам, ожидающим своей очереди по государственной программе.

Помимо этого на сегодня выявлены 74 многоэтажных дома, которые были построены незаконно. Их участки не прошли трансформацию. Они взяли землю в аренду на пять лет и, построив дома, продали квартиры в них. Там сейчас живут люди. Есть дома, которые построены на красной линии. Кроме этого, есть застройщики, которые обязались передать после завершения строительства 10% квартир мэрии на основании подписанного соглашения, но не исполнили это обязательство.

Теперь все они обращаются с просьбой узаконить их объекты. "Хорошо, мы узаконим, но качество будет на вашей совести", - говорим мы им. Могли бы снести, но там ведь живут люди. Их вины тут нет. В свое время они купили эти квартиры на деньги, заработанные своим трудом.

Из этого следует вывод, что бывшие мэры, Госстрой и сотрудники Бишкекглавархитектуры работали не на совесть, погрязнув по горло в коррупции. Теперь мы смываем их "грязь". Отныне мы можем узаконить только те строящиеся дома, которые не вышли за красную линию. Хаотичной застройки больше не будет, и качество новых домов будет под контролем государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427252
Теги:
землетрясение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  