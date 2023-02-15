Садыр Жапаров про постройки в Бишкеке: Нам остается надеяться на Бога

Последнюю неделю внимание мировой общественности приковано к последствиям землетрясений в Турции и Сирии. Стихия унесла тысячи жизней и нанесла немыслимые материальные потери. Многие страны протянули руку помощи, оказывая посильную поддержку. Кыргызстан также не остался в стороне и отреагировал одним из первых. Но наряду с этим кыргызстанцы встревожились качеством построек в столице. Этот вопрос в очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал президент Садыр Жапаров.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Землетрясения в Турции и Сирии повергли в шок ряд стран. Последствия стихии заставили многих кыргызстанцев задуматься о качестве многоэтажных построек в нашей стране и в особенности в столице. Каким образом контролируется строительный сектор в республике?

- Наш братский народ Турции переживает трудные времена. Нужно помнить, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Хотел бы призвать наших братьев к терпению. Я молюсь, чтобы Бог забрал усопших к себе на небеса. Турецкий народ понес тяжелые потери. Выражаю президенту Реджепу Тайипу Эрдогану глубочайшие соболезнования. Нужно затянуть туго пояса и набраться мужества – иного не дано. Было бы хорошо полететь в Турцию и выразить соболезнования при личной встрече. Но и без того в тяжелые времена я решил не быть помехой и обузой в этой ситуации, поскольку приезд президента отнимет время у принимающей стороны.

Что касается многоэтажных домов, которые строятся здесь, то у нас ничего не остается, кроме как надеяться на Бога. За 32 года с момента распада СССР в стране появилось огромное количество построек. Во времена Союза контроль проводился на должном уровне. С тех пор надзор ухудшился в разы. В особенности объекты, построенные за последние 10 лет, вызывают много вопросов. Если они обрушатся, то последствия будут на совести застройщиков и причастных архитекторов Госархстроя. Они будут в ответе за страдания людей, которые сейчас живут в построенных ими домах.

Мы с 2020 года приводим в порядок механизмы контроля за строительством многоэтажек. Надзор усилен. Недавно мы провели реформы в Госстрое. Впредь будет "единое окно". Бишкекглавархитектура будет под ведением столичной мэрии и будет проводить работы по упорядочению строительства в городе.

С 2020 года мэрия Бишкека получила на свой баланс 64 квартиры в многоэтажных домах. Их передаем Государственной ипотечной компании. ГИК предоставит их в ипотеку сроком на 20-25 лет гражданам, ожидающим своей очереди по государственной программе.

Помимо этого на сегодня выявлены 74 многоэтажных дома, которые были построены незаконно. Их участки не прошли трансформацию. Они взяли землю в аренду на пять лет и, построив дома, продали квартиры в них. Там сейчас живут люди. Есть дома, которые построены на красной линии. Кроме этого, есть застройщики, которые обязались передать после завершения строительства 10% квартир мэрии на основании подписанного соглашения, но не исполнили это обязательство.

Теперь все они обращаются с просьбой узаконить их объекты. "Хорошо, мы узаконим, но качество будет на вашей совести", - говорим мы им. Могли бы снести, но там ведь живут люди. Их вины тут нет. В свое время они купили эти квартиры на деньги, заработанные своим трудом.

Из этого следует вывод, что бывшие мэры, Госстрой и сотрудники Бишкекглавархитектуры работали не на совесть, погрязнув по горло в коррупции. Теперь мы смываем их "грязь". Отныне мы можем узаконить только те строящиеся дома, которые не вышли за красную линию. Хаотичной застройки больше не будет, и качество новых домов будет под контролем государства.