В СИН прошло чествование участников войны в Афганистане

В Службе исполнения наказаний Минюста КР состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В мероприятии участвовали председатель СИН, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, начальник Управления по воспитательной, социальной и психологической работе СИН, полковник в/с Нурдин Бердикожоев и глава Совета ветеранов пенитенциарной системы, полковник в отставке Алибай Нишанбаев.

Как отметил в своей речи генерал-майор А.Эгембердиев, бойцы ОКСВ, после войны в Афганистане, продолжили достойно служить Отечеству в качестве сотрудников УИС, и всегда считались патриотами своего народа, отдавая всю энергию своему делу.

Из 16 приглашенных в здание СИН ветеранов-афганцев двое в торжественной обстановке были награждены медалями "Устат", остальные – медалями "Кадырман".

В свою очередь ветераны поблагодарили руководство службы за внимание и заботу, выразив готовность и в дальнейшем делиться опытом с новым поколением, передавая ценные знания молодым коллегам.