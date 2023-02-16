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В Джалал-Абаде задержан пособник международной террористической организации

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- Бермет Таалайбекова
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15 февраля задержан разыскиваемый пособник международной террористической организации – Р.К.А., 1976 г.р., уроженец Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.241 ч.3, ст.30 ч.6, ст.27-226 ч.2 п.2 и ч.3 УК КР установлено, что задержанный Р.К.А. продавал членам МТО оружия – автомат, Калашникова (АК-74) и гранатомёт, которые в дальнейшем были ликвидированы ГКНБ при попытке организации террористических актов на территории города Бишкек.

Задержанный водворен в СИЗО, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/427273
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, терроризм
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